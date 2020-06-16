Агент: все думают, что Вагнер Лав вернётся в Россию, но он может оказаться в другом месте

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бразильского нападающего Вагнера Лава, прокомментировал возможное возвращение игрока в московский ЦСКА.



«Все думаю, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте», — приводит слова Феррейры Globo Esporte.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что бразилец близок к возвращению в ЦСКА. Появлялась информация, что Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с «армейцами». Игрок заявлял, что «собирается сменить обстановку». Соглашение Вагнера с бразильским клубом истекало в декабре 2020 года

За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.