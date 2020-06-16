Агент: все думают, что Вагнер Лав вернётся в Россию, но он может оказаться в другом месте
Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бразильского нападающего Вагнера Лава, прокомментировал возможное возвращение игрока в московский ЦСКА.
«Все думаю, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте», — приводит слова Феррейры Globo Esporte.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что бразилец близок к возвращению в ЦСКА. Появлялась информация, что Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с «армейцами». Игрок заявлял, что «собирается сменить обстановку». Соглашение Вагнера с бразильским клубом истекало в декабре 2020 года
За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
Орлов: Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА. Посмотрите на его фото — это уже взрослый человек
- 16 июня 2020
-
01:46
-
00:50
-
00:47
-
00:22
-
00:12
-
00:02
- 15 июня 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:29
-
23:22
-
23:07
-
23:04
-
22:55
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:58
-
20:55
-
20:44
-
20:34
-
20:30
-
20:08
-
19:58
-
19:51
Партнерский контент