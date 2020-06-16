Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нигматуллин не намерен занимать пост спортивного директора липецкого «Металлурга»

Нигматуллин не намерен занимать пост спортивного директора липецкого «Металлурга»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опроверг слухи, связывавшие его приезд в Липецк с возможным приходом его на пост спортивного директора «Металлурга».

«Липецк — футбольный город, а я — футбольный человек. Почему бы нам не пообщаться? Я ведь бываю во многих регионах, а тут — как раз отменили запрет на выезд из Москвы. И вот я здесь.

Чтобы не было домыслов скажу так. Журналисты раньше писали, что я еду занимать пост спортивного директора «Металлурга», причём писали с моих слов. Но вы знаете — можно и не быть директором, но помогать клубу. Такое развитие ситуации тоже возможно.

Возможно, что-то в плане работы моей Академии. Или, может быть, как агент я помогу «Металлургу» тем, что привезу вам сильного игрока. У меня есть сильные футболисты-подопечные», — приводит слова Нигматуллина Gorod48.

Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020