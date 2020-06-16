Нигматуллин не намерен занимать пост спортивного директора липецкого «Металлурга»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опроверг слухи, связывавшие его приезд в Липецк с возможным приходом его на пост спортивного директора «Металлурга».
«Липецк — футбольный город, а я — футбольный человек. Почему бы нам не пообщаться? Я ведь бываю во многих регионах, а тут — как раз отменили запрет на выезд из Москвы. И вот я здесь.
Чтобы не было домыслов скажу так. Журналисты раньше писали, что я еду занимать пост спортивного директора «Металлурга», причём писали с моих слов. Но вы знаете — можно и не быть директором, но помогать клубу. Такое развитие ситуации тоже возможно.
Возможно, что-то в плане работы моей Академии. Или, может быть, как агент я помогу «Металлургу» тем, что привезу вам сильного игрока. У меня есть сильные футболисты-подопечные», — приводит слова Нигматуллина Gorod48.
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