Нигматуллин не намерен занимать пост спортивного директора липецкого «Металлурга»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опроверг слухи, связывавшие его приезд в Липецк с возможным приходом его на пост спортивного директора «Металлурга».



«Липецк — футбольный город, а я — футбольный человек. Почему бы нам не пообщаться? Я ведь бываю во многих регионах, а тут — как раз отменили запрет на выезд из Москвы. И вот я здесь.



Чтобы не было домыслов скажу так. Журналисты раньше писали, что я еду занимать пост спортивного директора «Металлурга», причём писали с моих слов. Но вы знаете — можно и не быть директором, но помогать клубу. Такое развитие ситуации тоже возможно.



Возможно, что-то в плане работы моей Академии. Или, может быть, как агент я помогу «Металлургу» тем, что привезу вам сильного игрока. У меня есть сильные футболисты-подопечные», — приводит слова Нигматуллина Gorod48.

Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»