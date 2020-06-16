Левандовски: в штрафной у тебя есть всего 0,1 секунды, чтобы принять решение
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о принятии решений в ходе матча.
«Забить гол – непросто. Особенно если устал. В 90% случаев голы приходят благодаря работе головы и уровню концентрации. Когда устаёшь, автоматически начинаешь думать медленнее. А пространство и время не меняются. В штрафной у тебя есть всего 0,1, может 0,2 секунды, чтобы подумать и принять решение. Именно этим мы занимаемся на тренировках – доводим принятие решений и удары до автоматизма. И не важно, мяч под левой ногой или под правой. Ты должен быть готов. Нельзя думать, нужно делать», — приводит слова Левандовски France Football.
31-летний Левандовски выступает в «Баварии» с 2014 года, когда он перебрался с мюнхенский клуб из дортмундской «Боруссии».
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