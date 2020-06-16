Фавр: рад за Флика, «Бавария» — явно лучшая команда

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поздравил наставника «Баварии» Ханси Флика с возможным чемпионством в Бундеслиге в текущем сезоне.



«Я рад за своего коллегу в «Баварии». Он проделывает отличную работу. Могу только поздравить его. Но я так и не могу забыть игру с «Баварией».



На 60-й минуте был явный пенальти (когда Эрлинг Холанд попал Боатенгу в руку). После этого интрига в матче была бы открыта. Мы были очень близки. Но в конце концов нужно признать, что «Бавария» — явно лучшая команда», — приводит слова Фавра Goal.



«Баварии» необходимо одержать ещё одну победу, чтобы стать чемпионом Бундеслиги сезона-2019/2020. За три тура до конца турнира мюнхенцы опережают «Боруссию» на 7 очков.