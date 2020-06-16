Бут: Слуцкий произвёл на меня неизгладимое впечатление

Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут прокомментировал работу под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

«Слуцкий произвёл на меня неизгладимое впечатление. На тот момент он был одним из самых молодых специалистов в лиге, очень прогрессивным и вдумчивым тренером. С его приходом появились новые идеи и технологии в тренировочном процессе. Он определённо один из лучших тренеров в моей карьере, и это был отличный опыт.

Нет, в то время он не говорил на английском и мы общались на русском, иногда с помощью переводчиков. Мне было приятно наблюдать за его карьерой в ЦСКА, а затем и в сборной России. Он ведь один из немногих тренеров СНГ, кому довелось тренировать в Англии, клуб «Халл Сити». Приятно наблюдать за его карьерой и работой», — приводят слова Бута «Известия».

Бут защищал цвета «Ростова» с 2003 по 2004 год. С 2004 по 2008 год он выступал за «Крылья Советов».