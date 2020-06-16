ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образе звёзд 70-х. Фото
Международная федерация футбола (ФИФА) отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике.
На официальной странице в «Твиттере» ФИФА представила нынешних действующих звёзд футбола в ретрообразе. Организация показала, как форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Мессии, бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар и нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе могли бы выглядеть в 1970-х годах.
Посмотреть фото можно в «твиттере» ФИФА.
Напомним, победителем чемпионата мира 1970 года стала национальная команда Бразилии, которая в финальном поединке турнира смогла обыграть сборную Италии со счётом 4:1. Третье место заняла национальная команда ФРГ, обыгравшая сборную Уругвая со счётом 1:0.
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