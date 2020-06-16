«Ривер Плейт» провёл масштабную кампанию по поиску игроков через WhatsApp

«Ривер Плейт» провёл необычную работу по поиску новых футболистов, сообщает Marca.

По данным источника, клуб предложил всем желающим отправить 5-минутное видео своей игры в официальных матчах на WhatsApp. Кампания стала популярной, и за 75 дней клуб получил 7000 видео и уже отобрал 40 человек.

«Над проектом работают 14 человек. Встречи проводятся со всей группой по подбору персонала, и решения принимаются при оценке каждого видео. Мы были удивлены реакцией на кампанию. Собираемся оставить человека, работающего над этим проектом, потому что он дал нам очень хорошие результаты, намного больше, чем мы думали, потому что количество было действительно огромным. Можно видеть, что с телефонами и новыми технологиями мы получаем гораздо больше материала, чем было бы раньше, и можно заметить некоторые интересные вещи», — сказал спортивный директор «Ривер Плейт» Густаво Гросси.