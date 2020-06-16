Левандовски обошёл Месси и Роналду в рейтинге претендентов за «Золотой мяч» по версии Goal
Издание Goal составило рейтинг игроков, которые являются основными претендентами на «Золотой мяч».
Лидером в рейтинге является нападающий «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски. На втором месте находится аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, замкнул лидирующую тройку нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:
1. Роберт Левандовски («Бавария»).
2. Лионель Месси («Барселона»).
3. Криштиану Роналду («Ювентус»).
4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
5. Томас Мюллер («Бавария»).
6. Неймар («ПСЖ»).
7. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
9. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).
10. Серж Гнабри («Бавария»).
Роберт Левандовски: не думаю о «Золотом мяче», но верю, что в жизни возможно всё
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