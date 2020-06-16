«Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Артёма Дзюбы

«Тоттенхэм Хотспур» изучает возможность усиления состава в летнее трансферное окно.
Как сообщает Football.London, в список интересов «шпор» по-прежнему входят нападающий «Зенита» Артём Дзюба и защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье. Действующие контракты обоих футболистом истекают этим летом, и лондонский клуб рассмотрит их кандидатуры. Отмечается, что в условиях кризиса после паузы в сезоне за свободных агентов развернётся серьёзная борьба.
Напомним, «Тоттенхэм» проявил интерес к Дзюбе в зимнее трансферное окно. Тогда из строя выбыл форвард «шпор» Гарри Кейн, и капитан сборной России был кандидатом на подмену ему.
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за «Спартак». В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
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