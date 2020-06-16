Каррера: было очень грустно уходить из «Спартака». Мне не дали выполнить свою работу

Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера рассказал об уходе из московского «Спартака», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

«Это был экстраординарный опыт для меня. Помню, когда я стал главным тренером «Спартака», ситуация была непростой, было много давления. Команда не выигрывала лигу в течение 16 лет. Болельщики были расстроены.

Мы упорно трудились, чтобы сделать всё возможное, и это был триумф, поскольку мы закрепились на вершине турнирной таблицы с первого дня чемпионата.

Мне было очень грустно уходить из «Спартака», потому что мне не дали выполнить свою работу, несмотря на то что мы отставали всего на одно очко от команды, занявшей второе место», — приводит слова Карреры Sportskeeda со ссылкой на Stats Perform News.