Видеообзор первого матча «Локомотива» под руководством Марко Николича
Московский «Локомотив» на своём канале в YouTube опубликовал видеообзор товарищеского матча с «Тамбовом». Эта встреча стала первой для «железнодорожников» под руководством сербского специалиста Марко Николича, который возглавил команду 1 июня.
Финальный свисток зафиксировал победу «Локомотива» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Рыбчинский, отправивший мяч в ворота соперника на 60-й минуте с передачи хавбека Романа Тугарева.
Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.
«Локомотив», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 21 июня «железнодорожники» на своём поле проведут матч 23-го тура с «Оренбургом», начало — в 17:30 мск.
Марко Николич: отрыв «Зенита» слишком велик. «Локомотиву» важнее занять второе место
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