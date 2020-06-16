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Видеообзор первого матча «Локомотива» под руководством Марко Николича

Видеообзор первого матча «Локомотива» под руководством Марко Николича
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» на своём канале в YouTube опубликовал видеообзор товарищеского матча с «Тамбовом». Эта встреча стала первой для «железнодорожников» под руководством сербского специалиста Марко Николича, который возглавил команду 1 июня.

Финальный свисток зафиксировал победу «Локомотива» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Рыбчинский, отправивший мяч в ворота соперника на 60-й минуте с передачи хавбека Романа Тугарева.

Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.

«Локомотив», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 21 июня «железнодорожники» на своём поле проведут матч 23-го тура с «Оренбургом», начало — в 17:30 мск.

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