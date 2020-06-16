Жена Семака: верить ли Путину? Только после того, как нас познакомят с первой леди

Анна Семака, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» ответила на вопрос подписчика о доверии президенту России Владимиру Путину.



«Верить ли Путину? Только после того, как нас познакомят с первой леди», — написала Анна.

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Ранее он тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера «Зенита».



В бытность футболистом Семак выступал за ЦСКА, «Пари Сен-Жермен», «Москву», «Рубин» и «Зенит».



«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.