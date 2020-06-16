Джеррард: после победы в АПЛ «Ливерпуль» должен установить статую Клоппа

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о работе Юргена Клоппа на посту главного тренера мерсисайдцев.

«Хочу сразу прояснить: я считаю, что Юрген — лучший тренер в мире. Он пришёл в «Ливерпуль» и вывел его на новый уровень. Когда Клопп начинал, клуб даже не был в первой четвёрке английской Премьер-лиги. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов и первый за последние 30 лет титул чемпиона Англии.

Я считаю, что Юрген должен быть вознаграждён. В футболе мы часто ждём, пока люди не станут старше, прежде чем полностью признать их достижения. Но я знаю, что владельцы «Ливерпуля» этого не допустят. После победы в АПЛ они должны начать работу над его статуей», — цитирует Джеррарда Goal со ссылкой на The Athletic.