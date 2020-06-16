В «Реале» считают, что отношения между Бэйлом и Зиданом уже невозможно спасти
Отношения между нападающим мадридского «Реала» Гаретом Бэйлом и главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом по-прежнему напряжённые. Руководство клуба знает ситуацию и полагает, что её уже невозможно исправить, сообщает Marca.
В «Реале» считают, что Бэйл всё ещё может сыграть важную роль в завоевании новых трофеев, поэтому с ним не спешат расставаться. Сам игрок тоже не выражает заинтересованности в смене клуба.
Гарет выступает за «Реал» с сентября 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость валлийца оценивается в € 32 млн.
В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах испанской Примеры. Форвард также записал в свой актив 1 гол в 1 матче Кубка Испании.
Гарет Бэйл пропустил тренировку «Реала»
- 16 июня 2020
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