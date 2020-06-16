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Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан после нынешнего сезона может на правах свободного агента перейти в «Манчестер Юнайтед». Агент 31-летнего бразильца уже контактировал с представителями «красных дьяволов», сообщает France Football.

Виллиан предпочитает остаться в «Челси» и хочет подписать контракт на три года, однако лондонцы в соответствии со своей политикой относительно возрастных игроков готовы предложить ему только двухлетнее соглашение.

В услугах Виллиана заинтересован также мадридский «Реал», но «сливочные», как и «Челси», не хотят заключать с бразильцем договор более чем на два года.

Ещё одним вариантом для Виллиана является «Пари Сен-Жермен», который попытается заполучить форварда, если расстанется с Неймаром.

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