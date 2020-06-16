Экс-тренер «Спартака-2» отреагировал на возможный уход Александра Руденко

Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал информацию «Чемпионата» о желании красно-белых расстаться с нападающим Александром Руденко.
«За мой второй год работы с ним Руденко стал лучшим бомбардиром ФНЛ и показал хороший прогресс. У него есть много хороших качеств, которые отличают его от других футболистов: дриблинг на скорости, умение обыграть, умение завершить атаку, целеустремлённость и футбольная наглость. По моему мнению, по ряду факторов на сегодняшний день он недотягивает до уровня основной команды «Спартака».
Оптимальный вариант для Руденко — пойти в команду уровня второй восьмёрки РПЛ и попробовать свои силы там. У него для этого всё есть. Не удивлён, что говорят о большом ряде клубов, которые проявляют к нему интерес. Какие факторы? Совокупность антропометрии и тактического мышление. Ему нужно прибавить в оценке ситуации, где-то сыграть на команду, где-то проще. Другими словами, не хватает опыта.
Если Руденко всё-таки уйдёт из «Спартака», думаю, что клуб подстрахуется, как в ситуации с Аязом Гулиевым. Пропишет какую-то повышенную сумму при обратном выкупе. Это будет оптимальное решение для «Спартака», — сказал Булатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 июня 2020
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