Аргентинский футболист верит, что его бывшего одноклубника похищали инопланетяне

Аргентинский полузащитник Густаво Лоренсетти рассказал, как его соотечественник и бывший партнёр по «Универсидад де Чили» Гильермо Марино объяснил опоздание на тренировку. Командой в то время руководил Хорхе Сампаоли, впоследствии работавший в сборных Чили и Аргентины.



«Гильермо говорит, что опоздал на одну из тренировок потому, что его похитили инопланетяне. Он подробно рассказал нам все подробности и описал свои ощущения. Бывает, что игрок говорит: «Я пропал и вернулся через два дня, потому что меня утащили инопланетяне». Но Гили не такой. Он был очень правильным парнем. Все это знают.



Он начал объяснять, что внезапно потерялся, после чего его похитили. По словам Гильермо, инопланетяне вытаскивают из человека душу, анализируют её и всё это время следят за тобой. Что-то вроде этого. Честно говоря, я верю в инопланетян. Гильермо всё здорово объяснил, и мы должны верить ему», — цитирует Лоренсетти Goal.com со ссылкой на Lado B.