«За раздумьями застал звонок Черчесова». Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о вызове в национальную команду на чемпионат мира—2018.
«Последний тур чемпионата Росссии, матч с «Анжи». Мы победили в этой игре, заняли второе место, и моя клубная карьера завершилась. Решение я принял заранее, но всё равно находился в немного шоковом состоянии, так как не знал, что меня ждёт в будущем. В то же время понимал, что впереди чемпионат мира, состав ещё не объявлен, и у меня была надежда попасть в эту команду. Но конкретики не было никакой – последний разговор со Станиславом Саламовичем Черчесовым у нас состоялся после чемпионата Европы—2016. Я тогда сказал, что вряд ли через два года буду конкурентоспособен, поэтому правильно наигрывать нового игрока на эту позицию. За этими раздумьями меня застал звонок Черчесова с предложением поговорить. Уже через несколько часов мы встретились, пообщались, и, конечно же, я дал своё согласие принять участие в турнире», — цитирует Игнашевича пресс-служба РФС.
Чемпионат мира—2018 прошёл в России. Национальная команда добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала.
- 16 июня 2020
-
15:21
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:15
-
14:08
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:40
-
12:27
-
11:58
-
11:51
-
11:43
-
11:37
-
11:09
-
10:52
-
10:33
-
10:31
-
10:12
-
10:08
-
09:37
-
09:33
-
08:51
-
08:28
-
07:10
-
06:19
-
05:57
-
05:13
-
04:56
-
04:22
-
04:09
-
03:17
-
02:55
-
01:57