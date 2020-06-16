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«За раздумьями застал звонок Черчесова». Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018

«За раздумьями застал звонок Черчесова». Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018
Футбол / Сборная России 0

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о вызове в национальную команду на чемпионат мира—2018.

«Последний тур чемпионата Росссии, матч с «Анжи». Мы победили в этой игре, заняли второе место, и моя клубная карьера завершилась. Решение я принял заранее, но всё равно находился в немного шоковом состоянии, так как не знал, что меня ждёт в будущем. В то же время понимал, что впереди чемпионат мира, состав ещё не объявлен, и у меня была надежда попасть в эту команду. Но конкретики не было никакой – последний разговор со Станиславом Саламовичем Черчесовым у нас состоялся после чемпионата Европы—2016. Я тогда сказал, что вряд ли через два года буду конкурентоспособен, поэтому правильно наигрывать нового игрока на эту позицию. За этими раздумьями меня застал звонок Черчесова с предложением поговорить. Уже через несколько часов мы встретились, пообщались, и, конечно же, я дал своё согласие принять участие в турнире», — цитирует Игнашевича пресс-служба РФС.

Чемпионат мира—2018 прошёл в России. Национальная команда добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала.

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