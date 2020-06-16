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Цорн поблагодарил посольство России в Финляндии после истории с игроками и велосипедами

Цорн поблагодарил посольство России в Финляндии после истории с игроками и велосипедами
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн направил письмо с благодарностью в посольство России в Финляндии.

Ранее стало известно, что трое футболистов «Спартака-2» пересекли границу России на велосипедах, прибыв из Финляндии. Письмо Цорна направлено послу Павлу Кузнецову.

«Уважаемый Павел Маратович! Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично Вам! Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в РФ в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны Вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество», — говорится в письме, опубликованном в «твиттере» посольства.

Три футболиста «Спартака» пересекли границу России на велосипедах
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