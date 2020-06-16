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«Реал» рассматривает де Лигта как преемника Рамоса

«Реал» рассматривает де Лигта как преемника Рамоса
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в трансфере центрального защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта. «Сливочные» рассматривают 20-летнего нидерландца как замену Серхио Рамосу, сообщает Calciomercato.com.

«Реал» не собирается пытаться заполучить де Лигта этим летом, однако клуб будет готов заплатить за него около € 100 млн в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что в услугах Маттейса по-прежнему заинтересована каталонская «Барселона», которая хотела купить его у амстердамского «Аякса» по окончании сезона-2018/2019.

Контракт де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешней кампании защитник забил 2 мяча в 20 матчах итальянской Серии А. Маттейс также помог «старой синьоре» в 5 встречах Лиги чемпионов и 3 играх Кубка Италии.

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