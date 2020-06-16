Фанаты «Ростова» смогут посетить матч с «Сочи», если докажут, что не заражены COVID-19

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил, что болельщики смогут посетить гостевой матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



«Болельщики нашей команды получат возможность посетить игру с «Сочи». Достаточно будет предъявить свежие результаты анализа, подтверждающие отсутствие COVID-19. На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путёвке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошёл обсерватор. Также это право получают болельщики с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности либо имеющие регистрацию, подтверждающую их приём в Сочи, и прошедшие самоизоляцию», — говорится в сообщении.



Отмечается, что организованный приезд фанатов не предусмотрен из-за ограничений, связанных с опасностью распространения коронавируса.



Матч «Сочи» – «Ростов» состоится 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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