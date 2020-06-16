«Терпеть не могу». Жена Погребняка пожаловалась на подрезавшего её водителя «Гелендвагена»

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» сообщила, что попала в неприятную ситуацию на дороге.
«Как же я не могу терпеть, когда меня подрезают на другом «Гелике» и типа «открой окно, открой окно». Просто [кошмар]. Вон, опять начинается. Очень невоспитанные молодые люди», — сказала Мария.
Видео доступно на «Чемпионате».
22 мая было объявлено, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого 36-летнего форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось.
В нынешнем сезоне Погребняк провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 гола. Чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19 и возобновится 19 июня.
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