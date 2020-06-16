РФС разрешил «Тамбову» проводить домашние матчи на стадионах ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Тамбову» до конца 2020 года проводить домашние матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России на одном из стадионов чемпионата мира — 2018, а «Оренбургу» — на арене «Газовик», сообщает пресс-служба организации.
«РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК «Тамбов» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи ЧМ, а ФК «Оренбург» — на стадионах второй категории в своём регионе. Это связано с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр в РПЛ», — сообщила служба коммуникаций РФС.
«Тамбов», набрав 25 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (23) — 13-е. Обе команды уже вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка страны.
- 16 июня 2020
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