«У кого-то слёзы появились». Игнашевич — о том, как объявил партнёрам о завершении карьеры

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, как объявил партнёрам по национальной команде о завершении карьеры.
«Решение у меня уже было принято – я не собирался дальше играть в футбол. Вопрос состоял только в том, насколько далеко мы пройдём в турнире. Было самоуспокоение. Как у человека, который приходит вечером домой после того, как хорошо выполнил свою работу, и спокойно отправляется на покой. Испытывал такие примерно чувства. Я понимал, что наша сказка на чемпионате мира закончилась, а вместе с ней – и моя карьера. Я выдохнул и попытался выразить свои мысли: через пост в «Инстаграме», в котором попрощался с болельщиками и футболом. В семье тоже знали о моём решении.
Перед матчем с Хорватией на тренировке я говорил ребятам, что, возможно, это моя последняя игра. Кто-то не верил. Например, Денис Черышев сказал, что вообще не представляет меня не футболистом. Никогда не забуду ощущения после матча с Хорватией. Нужно было зайти в раздевалку, сказать партнёрам спасибо за турнир. Кроме того — поблагодарить Черчесова и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня и пригласили на чемпионат мира, невзирая на мой возраст. Это дорогого стоит. И в то же время объявить всем, что я завершаю карьеру. Мне нужно было произнести эти слова, что было по-настоящему волнительно и тяжело. Кто-то из тренеров сказал, чтобы я подумал, не торопился. У кого-то слёзы появились. Нестандартная ситуация, она мне запомнилась больше всего.
Почему не остался? Уже не было столько сил – ни моральных, ни физических. Я прекрасно отдавал себе отчёт, что в 39 лет мне было бы очень тяжело демонстрировать стабильную игру. Считаю, что это был абсолютно правильный момент для завершения карьеры», — цитирует Игнашевича пресс-служба РФС.
- 16 июня 2020
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