Российские судьи готовятся к возобновлению РПЛ в Кратово

С 16 по 18 июня в подмосковном Кратово состоится учебно-тренировочный сбор для арбитров, которые работают на матчах Российской Премьер-Лиги. В занятиях примут участие 24 судьи. Все участники сбора сдали анализы на коронавирус и, в случае отрицательного результата, приступят к тренировочному процессу.
На сборе запланированы проверка физических кондиций и теоретические занятия. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению коронавирусной инфекции COVID-19.
«Российские арбитры соскучились по футболу и рады, что он наконец возвращается. Уже на этих выходных начнутся матчи РПЛ, и судьи готовятся к рестарту чемпионата. Для участия в учебно-тренировочных занятиях они сдали обязательные анализы на COVID-19 и затем приступят к тренировкам. Когда мы узнали о возобновлении сезона 19 июня, попросили судей увеличить нагрузки. Уверен, арбитры подойдут к матчам в хорошей форме», — сказал руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи.
- 16 июня 2020
-
18:09
-
18:05
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
16:47
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:42
-
15:39
-
15:33
-
15:21
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:15
-
14:08
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:40
-
12:27
-
11:58
-
11:51
-
11:43
-
11:37
-
11:09