Российские судьи готовятся к возобновлению РПЛ в Кратово

С 16 по 18 июня в подмосковном Кратово состоится учебно-тренировочный сбор для арбитров, которые работают на матчах Российской Премьер-Лиги. В занятиях примут участие 24 судьи. Все участники сбора сдали анализы на коронавирус и, в случае отрицательного результата, приступят к тренировочному процессу.



На сборе запланированы проверка физических кондиций и теоретические занятия. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению коронавирусной инфекции COVID-19.



«Российские арбитры соскучились по футболу и рады, что он наконец возвращается. Уже на этих выходных начнутся матчи РПЛ, и судьи готовятся к рестарту чемпионата. Для участия в учебно-тренировочных занятиях они сдали обязательные анализы на COVID-19 и затем приступят к тренировкам. Когда мы узнали о возобновлении сезона 19 июня, попросили судей увеличить нагрузки. Уверен, арбитры подойдут к матчам в хорошей форме», — сказал руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи.

«Финальное решение за мной». Виктор Кашшаи — о назначении судей на матчи РПЛ