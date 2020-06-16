Ургант — о желании Орейро стать россиянкой: она выбирает страны, где очень сильный футбол

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал информацию о желании уругвайской певицы Натальи Орейро получить гражданство Российской Федерации.

«Наталья Орейро — Наташа, мы её знаем прекрасно. Она подала документы на получение российского паспорта. Назовём эту ситуацию «Камбио долор пор Сыктывкар». Имя менять не надо. Наталья — русское имя. Фамилия? Орейрова — очень хорошая смена фамилии.



Это смена не только фамилии, но и вообще жизненного вектора. Наталья ведь родилась в Уругвае, жила в Аргентине, а теперь собирается в Россию. Вы обратили внимание, что она выбирает только те страны, где очень сильный футбол?



Впервые Наталья заговорила о российском гражданстве в программе «Вечерний Ургант». Она, как сейчас помню, сказала: «Путину следовало бы дать мне гражданство». Сказала это в шутку, а не как просьбу. И вот и всё — она получает российское гражданство.



Получается неудобно: мы переманили в Россию талантливую красивую женщину. Конечно, нужно компенсировать Аргентине потерю и тоже отдать какую-нибудь красивую талантливую женщину. Например, Ксению Собчак. Как бы забрать «Дикого ангела», а отдать уже просто ангела», — сказал Ургант в программе «Вечерний Ургант».