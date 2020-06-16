Друг Мертенса: Дрис ранее решил не переходить в «Зенит», потому что ненавидит холод
Андреа Саннино, певец и друг бельгийского нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, рассказал, что игрок мог продолжить карьеру в петербургском «Зените».
«Дрис рассказывал мне, что до того, как откликнуться на предложение Бенитеса из „Наполи“, он мог перейти в „Зенит“. Но он решил не делать этого, потому что ненавидит холод. Не могу сказать больше, но точно знаю, что сейчас Дрис счастлив. В последний раз, когда мы встречались, он был умиротворён», — приводит слова Саннино TuttoNapoli.
Напомним, ранее Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи», забив 122-й гол в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером». Ранее спортивный директор «Наполи» анонсировал продление контракта с Мертенсом.
Марадона поздравил Мертенса с выходом на первое место в списке лучших бомбардиров «Наполи»
- 16 июня 2020
-
18:09
-
18:05
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
16:47
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:42
-
15:39
-
15:33
-
15:21
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:15
-
14:08
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:40
-
12:27
-
11:58
-
11:51
-
11:43
-
11:37
-
11:09
Партнерский контент