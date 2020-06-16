Друг Мертенса: Дрис ранее решил не переходить в «Зенит», потому что ненавидит холод

Андреа Саннино, певец и друг бельгийского нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, рассказал, что игрок мог продолжить карьеру в петербургском «Зените».



«Дрис рассказывал мне, что до того, как откликнуться на предложение Бенитеса из „Наполи“, он мог перейти в „Зенит“. Но он решил не делать этого, потому что ненавидит холод. Не могу сказать больше, но точно знаю, что сейчас Дрис счастлив. В последний раз, когда мы встречались, он был умиротворён», — приводит слова Саннино TuttoNapoli.



Напомним, ранее Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи», забив 122-й гол в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером». Ранее спортивный директор «Наполи» анонсировал продление контракта с Мертенсом.

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