Гол Гонсалеса вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В 14-й паре 1/16 финала встретились Марк Гонсалес (ЦСКА) — гол в ворота «Севильи» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (24 февраля 2010 года) и Фернандо («Спартак») — гол в ворота «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов сезона-2017/2018 (26 сентября 2017 года).
В этом противостоянии победил гол Гонсалеса — за него проголосовало 53% опрошенных. Мяч Фернандо набрал 47% голосов.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова и Ильи Цымбаларя.
- 16 июня 2020
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