Семак: ЦСКА, возможно, не так стабилен в последнее время, но это один из лидеров РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА. Матч состоится в Москве 20 июня.

«На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эмануэля Мамманы. Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм.

Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо — очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. В принципе мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет.

ЦСКА — очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться, как и к любому другому матчу», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.