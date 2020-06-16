Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к матчам раз в 3-4 дня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 28-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом».



«Завтра мы увидим уровень готовности команды и тогда поймём, что можно улучшить. У всех команд было всего три недели на подготовку. Что есть, то есть. Все пострадали в сложившейся ситуации как лично, так и экономически. Но мы должны адаптироваться к условиям.



Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-четыре дня мы не готовы. Будем проводить ротацию и использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».



Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдёт завтра, 17 июня, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало встречи — в 22:15 мск.