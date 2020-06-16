«Вальядолид» выкупил трансфер защитника «Реала» Хави Санчеса

Защитник мадридского «Реала» Хави Санчес перешёл в «Вальядолид», сообщается на официальном сайте бело-фиолетовых.

Сумма трансфера составила € 3 млн. «Вальядолид» арендовал Санчеса у «Реала» прошлым летом, а теперь выкупил его трансфер. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Хави Санчес принял участие в одном матче чемпионата Испании (0 — в основном составе), проведя на поле две минуты.

«Вальядолид», набрав в 28 турах 32 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (59) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Барселона» (61).

В следующем туре «Вальядолид» на своём поле встретится с виговской «Сельтой». Матч состоится 17 июня.