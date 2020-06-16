«Вальядолид» выкупил трансфер защитника «Реала» Хави Санчеса
Защитник мадридского «Реала» Хави Санчес перешёл в «Вальядолид», сообщается на официальном сайте бело-фиолетовых.
Сумма трансфера составила € 3 млн. «Вальядолид» арендовал Санчеса у «Реала» прошлым летом, а теперь выкупил его трансфер. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне 23-летний Хави Санчес принял участие в одном матче чемпионата Испании (0 — в основном составе), проведя на поле две минуты.
«Вальядолид», набрав в 28 турах 32 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (59) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Барселона» (61).
В следующем туре «Вальядолид» на своём поле встретится с виговской «Сельтой». Матч состоится 17 июня.
«Реал» рассматривает де Лигта как преемника Рамоса
- 16 июня 2020
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
16:47
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:42
-
15:39
-
15:33
-
15:21
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:15
-
14:08
Партнерский контент