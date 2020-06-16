Юрген Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля» в преддверии возобновления сезона в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам в преддверии возобновления сезона в английской Премьер-лиге.



«Футбол возвращается. Очевидно, по некоторым причинам он будет совершенно другим, но вы всё ещё можете сделать его особенным. В последние несколько недель уже много всего было сказано, мы о многом думали. Давайте вернёмся немного назад. В то время, когда мы узнали о необычной проблеме, которая застала врасплох всех нас в одно и то же время по всему миру. В тот момент мы все поняли, что футбол не так важен, как мы думали днём ранее, играя с „Атлетико“.



Думаю, это хороший и важный урок. Не для меня, не для вас конкретно, потому что мы все знали это. У нас есть собственные проблемы, есть семьи, но здоровье всегда было превыше всех других вещей. Особенно здоровье наших близких. Мы должны были показать ответственный подход, и мы сделали это. Было время, когда мы не знали, получится ли доиграть этот сезон. Повсюду ходили разные слухи. Но сейчас мы здесь, и совсем скоро сезон в АПЛ будет возобновлён. Всё благодаря тому, что мы были ответственными. Мы сделали то, что должны были сделать, потому что хотели спасти своих близких и других людей.



Чемпионат возобновляется, и это отличная новость. Мы вновь можем играть и двигаться к своей большой цели. И для этого нам нужны вы — вы всегда нужны нам. Футбол особенный благодаря вам. Нам предстоит провести несколько важных матчей, некоторые из которых пройдут на нашем большом стадионе. И главное отличие будет заключаться в том, что перед игрой „You'll Never Walk Alone“ будет исполняться без вас. Это по-прежнему замечательная песня, её по-прежнему приятно слушать, но без вас она и на сотую долю не так хороша.

Но мы должны смириться с этим. Это всё ещё футбол, и он существует для вас. Мы будем на стадионе, вы будете дома. Обещаю, мы будем чувствовать вашу поддержку. Я помогу игрокам почувствовать вашу поддержку. Вы по-прежнему 90% топлива в наших танках. Мы обязательно используем его, потому что нуждаемся в нём. Но финальное сообщение: берегите себя, поддерживайте нас из дома. Мы по-прежнему с вами, и вы никогда не будете одни», — сказал Клопп в видеообращении.

Видео можно посмотреть на станице «Ливерпуля» в «Твиттере».