Криштиану Роналду может перейти в «Челси»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Marca.



По информации источника, в услугах 35-летнего португальского футболиста заинтересован «Челси». Сообщается, что лондонский клуб готов предложить € 120 млн за Роналду. Напомним, португалец уже выступал в английской Премьер-лиге с 2003 по 2009 год. Тогда Роналду играл в составе «Манчестер Юнайтед».



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

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