ЦСКА объявил об уходе трёх молодых игроков

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе трёх игроков молодёжной команды.
Вратарь Николай Зириков, защитники Егор Тесленко и Алексей Сухарев завершили свои выступления за клуб.
Зириков выступал за команду ДЮСШ ЦСКА 2000 года рождения, а затем перешёл в молодёжный состав. Голкипер стал чемпионом молодёжного первенства России сезона-2018/2019.
Тесленко присоединился к молодёжной команде в 2019 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах.
Сухарев выступал за ЦСКА на правах аренды. После завершения арендного соглашения он вернулся в курский «Авангард».
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23-м туре «армейцы» сыграют с «Зенитом». Матч состоится 20 июня.
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