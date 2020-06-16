ЦСКА объявил об уходе трёх молодых игроков

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе трёх игроков молодёжной команды.

Вратарь Николай Зириков, защитники Егор Тесленко и Алексей Сухарев завершили свои выступления за клуб.

Зириков выступал за команду ДЮСШ ЦСКА 2000 года рождения, а затем перешёл в молодёжный состав. Голкипер стал чемпионом молодёжного первенства России сезона-2018/2019.



Тесленко присоединился к молодёжной команде в 2019 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах.

Сухарев выступал за ЦСКА на правах аренды. После завершения арендного соглашения он вернулся в курский «Авангард».

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23-м туре «армейцы» сыграют с «Зенитом». Матч состоится 20 июня.