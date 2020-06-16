Радимов — о возможном переходе Дзюбы в «Тоттенхэм»: думаю, «Зенит» откажет

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе «Тоттенхэм Хотспур» к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.



«Президент «Зенита» Медведев уже сказал, что Дзюба не продаётся. Вот вам и ответ. „Зенит“ сейчас стартует в Лиге чемпионов, ну как могут продать одного из лучших игроков? «Тоттенхэм», конечно, может хотеть что угодно, но сути это не изменит. Думаю, что «Зенит» откажет», — приводит слова Радимова legalbet.

Напомним, «Тоттенхэм» уже проявлял интерес к Дзюбе в зимнее трансферное окно. Тогда из строя выбыл форвард «шпор» Гарри Кейн, и капитан сборной России был кандидатом на подмену ему.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за московский «Спартак». В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.