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Стало известно, почему игроки «Спартака» ехали на велосипедах при пересечении границы РФ

Стало известно, почему игроки «Спартака» ехали на велосипедах при пересечении границы РФ
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионату» стало известно, почему игроки «Спартака» — итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский нападающий Николоз Кутателадзе пересекли границу России и Финляндии на велосипедах.

У футболистов не было возможности использовать для пересечения границы автомобиль или вернуться в Россию на другом транспорте.

Пересечь границу России и Финляндии пешком было невозможно – перед пропускными пунктами есть 1,5-километровая зона, после которой любой человек обязан пересесть на транспорт. Поэтому Романьоли, Баду и Кутателадзе воспользовались велосипедами, которые они арендовали в Финляндии.

В нынешнем сезоне Романьоли, Баду и Кутателадзе выступали за «Спартак-2» в ФНЛ.

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