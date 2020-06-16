Стало известно, почему игроки «Спартака» ехали на велосипедах при пересечении границы РФ

«Чемпионату» стало известно, почему игроки «Спартака» — итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский нападающий Николоз Кутателадзе пересекли границу России и Финляндии на велосипедах.



У футболистов не было возможности использовать для пересечения границы автомобиль или вернуться в Россию на другом транспорте.



Пересечь границу России и Финляндии пешком было невозможно – перед пропускными пунктами есть 1,5-километровая зона, после которой любой человек обязан пересесть на транспорт. Поэтому Романьоли, Баду и Кутателадзе воспользовались велосипедами, которые они арендовали в Финляндии.

В нынешнем сезоне Романьоли, Баду и Кутателадзе выступали за «Спартак-2» в ФНЛ.