Стало известно, почему игроки «Спартака» ехали на велосипедах при пересечении границы РФ
«Чемпионату» стало известно, почему игроки «Спартака» — итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский нападающий Николоз Кутателадзе пересекли границу России и Финляндии на велосипедах.
У футболистов не было возможности использовать для пересечения границы автомобиль или вернуться в Россию на другом транспорте.
Пересечь границу России и Финляндии пешком было невозможно – перед пропускными пунктами есть 1,5-километровая зона, после которой любой человек обязан пересесть на транспорт. Поэтому Романьоли, Баду и Кутателадзе воспользовались велосипедами, которые они арендовали в Финляндии.
В нынешнем сезоне Романьоли, Баду и Кутателадзе выступали за «Спартак-2» в ФНЛ.
Цорн поблагодарил посольство России в Финляндии после истории с игроками и велосипедами
- 16 июня 2020
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
16:47
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:42
-
15:39
-
15:33
-
15:21
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:15
-
14:08
Партнерский контент