Андрей Панюков: я бы сажал в камеры за несоблюдение самоизоляции

Нападающий «Урала» Андрей Панюков выразил мнение, что властям нужно ужесточить меры за несоблюдение самоизоляции.
«Когда режим был пожёстче, возле дома, где я живу в Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда, выписывали штрафы. Через три недели всё это закончилось. Теперь я в 10 вечера выхожу на балкон и вижу очень много народу на берегу. Люди вовсю купаются, а потом все ещё удивляются резкому всплеску заболеваемости в Екатеринбурге. Если раньше был прирост заболевших по 50 человек в день, то сейчас это 250. Так что чему тут удивляться? Я бы поставил ограждения вокруг того же Верх-Исетского пруда. Потому что всё это неправильно, на самом деле. Насчет торговых центров не могу сказать. Знаю, конечно, что кого-то штрафовали за нелегальную торговлю.
Полиции нужно быть жёстче! А то у нас придут полицейские, мило поговорят, попросят разойтись и так же уйдут. Это не работает! Да даже посидели бы люди часа по три-четыре часа в камере и уже бы задумались. Лично я бы сажал в камеры на пару дней", — приводит слова Панюкова «Накануне».
- 16 июня 2020
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