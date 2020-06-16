Фёдор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Вальядолидом»

«Сельта» объявила заявку команды на матч 29-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». В список, состоящий из 25 футболистов, вошёл российский форвард Фёдор Смолов.



Заявка «Сельты»: Рубен, Вильяр, Росич, Араухо, Фонтан, Саэнс, Оласа, Джакобо, Айду, К. Васкес, Диоп, Йебоа, Йокушлу. Бельтран, Мурильо, Д. Суарес, Рафинья, Брадарич, Мендес, Эрнандес, Смолов, С. Мина, Аспас, Систо, Г. Фернандес.