Криштиану Роналду вошёл в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с неаполитанским «Наполи».



Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмси, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Симоне Мураторе.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески, Марко Оливьери, Джакомо Вриони, Лука Занимакия.

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится завтра, 17 июня. Начало — в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико».