Криштиану Роналду вошёл в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с неаполитанским «Наполи».
Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал.
Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмси, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Симоне Мураторе.
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески, Марко Оливьери, Джакомо Вриони, Лука Занимакия.
Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится завтра, 17 июня. Начало — в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико».
Кьеллини: Роналду – это другой уровень
- 16 июня 2020
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