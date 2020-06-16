Симеоне: надеемся, Фелиш станет определяющим игроком для «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 29-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» поделился мнением о нападающем Жоау Фелише.
«Жоау начал очень хорошо, потом ему пришлось уехать, однако он вернулся с не меньшим энтузиазмом. Оценим его состояние на тренировке и примем решение. Жоау молод, у него всё впереди. Надеемся, он станет определяющим игроком для команды», — приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, в конце мая Фелиш получил травму колена на тренировке «Атлетико». Португальский футболист прошёл медицинское обследование, в результате которого у него было выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Фелиш принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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