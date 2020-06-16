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«Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ

«Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Долгопрудный» по итогам заседания комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов получил лицензию РФС II на спортивный сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте клуба.

После заседания исполкома РФС, которое состоится в начале июля, станет известно, будет ли «Долгопрудный» участником Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем спортивном сезоне.

Напомним, «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб, чтобы выступать в ФНЛ. В минувшем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), завершённом досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции, «Долгопрудный» занял второе место в турнирной таблице зоны «Запад». «Олимп» расположился на шестой строчке.

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