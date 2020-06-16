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Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям

Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.

Напомним, после объявления о завершении программы по поддержке школьников из малообеспеченных семей на летних каникулах Рашфорд направил в Палату общин открытое письмо, в котором предложил обеспечить детей питанием до начала следующего учебного года. Ранее футболист самостоятельно собрал средства для 3 млн нуждающихся британцев.

По информации источника, правительство Великобритании продолжит программу до конца лета, а также дополнительно выделит £ 120 млн (примерно € 134 млн) на расширение программы.

Маркус Рашфорд призывает правительство Великобритании оказать поддержку детям
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