Дьяков: звали в «Спартак», но за полчаса до этого я подписал контракт с «Динамо»

Защитник Виталий Дьяков сообщил, что в 2015 году он мог перейти в «Спартак» вместо «Динамо».

«Я созвонился с агентом, и он рассказал об интересе «Спартака». Решил остаться в Москве и жить с женой в гостинице. Неделю ни с кем не тренировался. Через пару дней стартует чемпионат, а у меня нет контракта. И вот агент позвонил: «Едем подписывать с «Динамо». И мельком упомянул про вариант со «Спартаком». Я сказал: «Давай в «Спартак», не хочу уже в «Динамо», они сейчас будут всех распродавать». Но у «Спартака» был перебор защитников — надо было кого-то продать, чтоб освободить место.

Решили уже хоть с кем-то подписать и на утро назначили встречу с «Динамо». Агент говорит: «Аленичев будет звонить». И вот только подписали контракт, звонит Аленичев: «Ну что, хочешь в «Спартак»?». Ответил: «Хочу. Но есть небольшая проблемка — только что с «Динамо» контракт подписал». Всего полчаса не хватило. Наверное, в этом и была моя главная ошибка», — сказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Дьяковым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.