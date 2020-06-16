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«Боруссия» М разгромила «Вольфсбург» в домашнем матче Бундеслиги

«Боруссия» М разгромила «Вольфсбург» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофман. На 30-й минуте Хофман оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 65-й минуте, хавбек мёнхенгладбахской команды Ларс Штиндль забил третий мяч и довёл счёт до разгромного.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (46) — на 6-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 31 матче 73 очка мюнхенская «Бавария».

Германия - Бундеслига. 32-й тур
16 июня 2020, вторник. 19:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Хофман – 10'   2:0 Хофман – 30'   3:0 Штиндль – 65'
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