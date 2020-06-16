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Тьяго Силва готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в клуб АПЛ

Тьяго Силва готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в клуб АПЛ
Футбол / Англия 0

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва намерен в следующем сезоне перебраться в английский клуб, утверждает The Telegraph.

По данным источника, ради переезда в Англию футболист готов пойти на понижение зарплаты. Сейчас он получает € 1,45 млн в месяц, но понимает, что в АПЛ ему не будут столько платить.

Ранее сообщалось, что 35-летний Силва ведёт переговоры с «Эвертоном». Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти знаком с игровыми качествами бразильца, так как ранее работал с ним в «ПСЖ».

Контракт Силвы с «ПСЖ» истекает в конце июня, поэтому он перейдёт в другой клуб бесплатно.

Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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