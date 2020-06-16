Тьяго Силва готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в клуб АПЛ

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва намерен в следующем сезоне перебраться в английский клуб, утверждает The Telegraph.
По данным источника, ради переезда в Англию футболист готов пойти на понижение зарплаты. Сейчас он получает € 1,45 млн в месяц, но понимает, что в АПЛ ему не будут столько платить.
Ранее сообщалось, что 35-летний Силва ведёт переговоры с «Эвертоном». Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти знаком с игровыми качествами бразильца, так как ранее работал с ним в «ПСЖ».
Контракт Силвы с «ПСЖ» истекает в конце июня, поэтому он перейдёт в другой клуб бесплатно.
Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
- 16 июня 2020
-
22:52
-
22:52
-
22:31
-
22:27
-
22:19
-
22:18
-
22:01
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:48
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:53