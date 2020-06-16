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«Барселона» — «Леганес»: прямая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

«Барселона» — «Леганес»: прямая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 16 июня, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леганес». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Леганес».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировать ему будут судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Хосе Алькоба Родригес. Резервный рефери — Иван Муньос Перес.

Матч команд в первом круге состоялся в Леганесе 23 ноября. Тогда, в 14-м туре, победили гости — 2:1.

«Барселона», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леганес» (23) находится в зоне вылета, на 19-м месте.

«Барселона» — «Леганес»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 16 июня
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