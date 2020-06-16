«Барселона» — «Леганес»: составы команд на матч 29-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Леганеса» на матч 29-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Леганес».
«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Фати, Гризманн.
«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Х. Сильва, Р. Меса, Ресио, Герреро, Авазим, Р. Тарин, Эрасо, Айтор, Р. Перес.
Матч команд в первом круге состоялся в Леганесе 23 ноября. Тогда, в 14-м туре, победили гости — 2:1. «Барселона», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леганес» (23) находится в зоне вылета, на 19-м месте.
- 16 июня 2020
-
22:52
-
22:52
-
22:31
-
22:27
-
22:19
-
22:18
-
22:01
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:48
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:53
Партнерский контент