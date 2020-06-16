«Барселона» — «Леганес»: составы команд на матч 29-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Леганеса» на матч 29-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Леганес».



«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Фати, Гризманн.



«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Х. Сильва, Р. Меса, Ресио, Герреро, Авазим, Р. Тарин, Эрасо, Айтор, Р. Перес.

Матч команд в первом круге состоялся в Леганесе 23 ноября. Тогда, в 14-м туре, победили гости — 2:1. «Барселона», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леганес» (23) находится в зоне вылета, на 19-м месте.