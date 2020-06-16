Дьяков рассказал, как Черчесов поставил его в состав, ослушавшись руководство

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, как экс-тренер команды Станислав Черчесов поставил его в состав, несмотря на запрет руководства клуба.

«Официально о моём переходе в „Динамо“ не объявляли. Мы улетели на сбор в Австрию, а мой контракт всё не регистрировали. В это время общался с Сосом Джанаевым, спрашивал: «Как в Ростове?» Он говорил: «На сбор прилетело десять человек, из них на контракте – пять. Тут хана». Отвечал ему: «Да у меня у самого хана, до сих пор контракт не зарегистрировали».

После сбора в Австрии поехали в Монако играть товарищеский матч. Подходит Саламыч: «От руководства сигнал — тебя не ставить, но во втором тайме тебя выпущу, из другой команды на тебя приехали смотреть». Не понял, думаю: «Из какой ещё команды?» Кстати, респект Саламычу, что меня выпустил в том матче. После игры позвонил агенту: «Слушай, чё за фигня, почти месяц в команде, а контракт не регистрируют». Предложил вернуть меня в «Ростов», а оказалось, что там уже миллион обиженных – и губернатор, и Бердыев.

В том матче с «Монако» мы выиграли, вернулись в Москву и через день команду собирают для объявления. Нам сказали: «Черчесов и Ротенберг ушли, главный тренер теперь Кобелев». Сижу и думаю: «Что вообще творится?» Подошёл Саламыч, пожелал удачи, я поблагодарил его за приглашение. Через пять минут пришёл Кобелев: «Ты с другим тренером и президентом заходил, тебя в команде не будет». Говорю: «Ну вообще шикарно», — рассказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.