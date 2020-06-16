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«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер»

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер»
Футбол / Германия 0

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который отправил мяч в ворота бременской команды на 43-й минуте встречи после передачи защитника мюнхенцев Жерома Боатенга. На 79-й минуте главный арбитр встречи Харм Осмерс показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, после чего гости остались в меньшинстве.

«Бавария» набрала 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, мюнхенцы стали недосягаемыми для преследователей и досрочно завоевали титул чемпионов страны. Бременский «Вердер» (28) — на предпоследнем, 17-м месте.

В других матчах 32-го тура Бундеслиги «Фрайбург» на домашнем стадионе обыграл «Герту» со счётом 2:1, а берлинский «Унион» — «Падерборн» (1:0).

Германия - Бундеслига. 32-й тур
16 июня 2020, вторник. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 43'
Удаления: нет / Дэвис – 79'
Германия - Бундеслига. 32-й тур
16 июня 2020, вторник. 21:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 1
Герта
Берлин
1:0 Грифо – 61'   1:1 Ибишевич – 66' (пен)   2:1 Петерсен – 71'
Германия - Бундеслига. 32-й тур
16 июня 2020, вторник. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 0
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Цолински – 27' (автогол)
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