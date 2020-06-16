«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер»

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который отправил мяч в ворота бременской команды на 43-й минуте встречи после передачи защитника мюнхенцев Жерома Боатенга. На 79-й минуте главный арбитр встречи Харм Осмерс показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, после чего гости остались в меньшинстве.



«Бавария» набрала 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, мюнхенцы стали недосягаемыми для преследователей и досрочно завоевали титул чемпионов страны. Бременский «Вердер» (28) — на предпоследнем, 17-м месте.



В других матчах 32-го тура Бундеслиги «Фрайбург» на домашнем стадионе обыграл «Герту» со счётом 2:1, а берлинский «Унион» — «Падерборн» (1:0).