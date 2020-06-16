«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер»

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который отправил мяч в ворота бременской команды на 43-й минуте встречи после передачи защитника мюнхенцев Жерома Боатенга. На 79-й минуте главный арбитр встречи Харм Осмерс показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, после чего гости остались в меньшинстве.
«Бавария» набрала 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, мюнхенцы стали недосягаемыми для преследователей и досрочно завоевали титул чемпионов страны. Бременский «Вердер» (28) — на предпоследнем, 17-м месте.
В других матчах 32-го тура Бундеслиги «Фрайбург» на домашнем стадионе обыграл «Герту» со счётом 2:1, а берлинский «Унион» — «Падерборн» (1:0).
- 17 июня 2020
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:33
-
23:26
-
23:25
-
23:10
-
22:52
-
22:52
-
22:31
-
22:27
-
22:19
-
22:18
-
22:01
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:48
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:38
-
18:09