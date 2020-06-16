Дьяков: на выборах президента проголосовал бы за Путина, если бы пошёл

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Виталий Дьяков сказал, что поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Давайте так. Ему есть какая-то альтернатива? Согласен, сейчас не время царей, но кто бы ни был президентом, всегда будут недовольные. Ельцин – плохо, Горбачёв – распад СССР… Когда Путин пришёл, то первые два срока всё было хорошо, поднял страну из-под земли. Смотрю на вещи так: альтернативы Путину нет. Есть просто оппозиционеры вроде Навального, какие-то коммунисты или взять Вольфовича (Жириновский. — Прим. „Чемпионата“) – ими будут ещё больше недовольны, наверное. Если кто-то не хочет Путина, ну идите и голосуйте против поправок.



Никогда не ходил голосовать, но надо когда-то начать. Может, сейчас схожу, если будет время. Проголосую за поправки, а на выборах президента проголосовал бы за Путина, если бы пошёл», — сказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.